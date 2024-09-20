Yeniden Refah Partisi'nden İstifalara Tepki: 'Önlerini Kesin!'

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Yalçın Eldoğan, partiden istifa eden belediye başkanları ve milletvekilleri hakkında basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında istifa eden isimlerin başka partide siyaset yapmasını 'saygısızlık' olarak değerlendiren Eldoğan, partiler arası geçişlerin önünün kesilmesi gerektiğini savundu.

"Üyesi olduğu partisi tarafından aday gösterilerek seçime girmiş ve kazanmış, bir süre sonra çeşitli bahaneler göstererek istifa etmiş belediye başkanları ve milletvekillerinin daha sonra başka partilere giderek siyaset yapması hem onu aday göstermiş partisine hem de seçimde oy vermiş seçmene büyük saygısızlık olarak düşünüyorum" diyen Eldoğan şunları kaydetti:

'BAŞKA PARTİYE GEÇİŞLERİN ÖNÜ KESİLMELİ'

"Son zamanlarda bizim partimizden seçilmiş bazı belediye başkanlarımızın istifalarını büyük bir şaşkınlıkla takip ediyoruz. Siyasi partiler kanununda bu konu ile ilgili bir değişiklik yapmaya ivedi olarak ihtiyacımız var. İstifa etmiş belediye başkanları ve milletvekilleri bağımsız olarak siyasi hayatlarına devam etmeli, başka partilere geçişlerin önü kesilmeli ve bir daha aday olacaksa kesinlikle bağımsız olmak kaydı ile aday olabilmelidir.

Bu alınacak karar halk nazarında istifa eden seçilmiş siyaset yapan arkadaşlarımızı şaibe altında kalmalarının önünü kesecektir. Seçilmiş başkanların istifaları ve başka partilere transferlerinin seçmen nazarında kesinlikle karşılığı olmadığını görüyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında her alan da adalet ve adil bir yönetim anlayışı ile bu ülkenin tüm sorunlarını çözeceğiz. liyakatli kadrolara sahibiz ve hazırız. İman varsa imkan da var diyor."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 2 Eylül'de Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını bir video mesajı ile kamuoyuna duyuran Gülpınar, görevine “bağımsız” devam etme kararı aldığını söylemişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise istifadan önce Gülpınar'ın kendisini bilgilendirmediğini belirtmiş, partisindeki belediye başkanı düzeyindeki istifaların arkasında iktidarın baskısı karşısında "güçlü duramama" olduğu yorumunu yapmıştı.

Kaynak: DHA