Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" paylaşımı yaptı.

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Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu atandı.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."

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Kaynak: İHA

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