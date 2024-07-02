Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği öne sürülmüştü. 02.07.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda her iki bakanlıkta da yapılan değişiklik yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iki bakanın değişimine dair atama kararı yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu atanırken, istifasını sosyal medyadan duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum atandı.
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