Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iki bakanın değişimine dair atama kararı yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu atanırken, istifasını sosyal medyadan duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum atandı.