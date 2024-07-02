Kabinede yeni görevlendirme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine’de yeni görevlendirmeleri imzaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sosyal medya hesabından duyurduğu istifanın ardından geçtiğimiz günlerde istifa ettiği iddia edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görevden alındığı konuşuluyor.

Oda TV'de yer alan habere göre; Resmi Gazete’de bu gece yayımlanması beklenen kararlara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine Erdoğan’ın hemşehrisi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de değişti. Yerine, yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum atandı.

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi tamamlayan Memişoğlu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.