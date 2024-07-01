Özhaseki’nin yerine kim gelecek? İsmi konuşulan o siyasetçinin yakınları konuştu

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine güvendiği için teşekkür ederek istifa ettiğini duyuran Özhaseki'nin yerine geçecek isim de merak konusu oldu. Ani gelen istifa haberinin ardından yerine kimin geçeceğine dair bazı iddialar da ortaya atıldı.

YENİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM MU OLACAK?

Kurum’a yakın kaynaklar Gerçek Gündem’e yaptıkları açıklamada, “Murat Beyin yeniden bakan olma durumunda kendisiyle özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şu an için öyle bir söylenti var sadece. Kesinlik yok” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem