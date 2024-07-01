CHP harekete geçit: Kayseri'deki olayların ardından kapsamlı sığınmacı planı hazırlıyor

CHP, Kayseri'de yaşanan olayların ardından harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla kurulan Göç Politikaları Çalışma Grubu, sığınmacılara yönelik kapsamlı bir plan hazırlamaya başladı. Planın, daha sonra hükümete sunulması bekleniyor.

CHP harekete geçit: Kayseri'deki olayların ardından kapsamlı sığınmacı planı hazırlıyor

Geçtiğimiz gece Kayseri'de yaşanan olaylar, bir Suriye uyruklu kişinin beş yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını, taciz şüphelisinin de tutuklandığını açıklamıştı.

CHP'nin Göç Politikaları Çalışma Grubu, Özgür Özel'in talimatıyla harekete geçti.

Grubun, Kayseri milletvekili Aşkın Genç'in bölgedeki gelişmeleri anlık olarak aktarması ve kısa sürede kapsamlı bir plan hazırlayacağı bildirildi. Ayrıca hazırlanan planın, daha sonra hükümete sunulacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep edebileceği ifade ediliyor.

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