Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi
Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan YSK seçiminde 12. Hukuk dairesi Başkanı Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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