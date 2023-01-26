Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi

Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan YSK seçiminde 12. Hukuk dairesi Başkanı Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

'Altılı masanın adayı en geç şubat ortasında açıklaması bekleniyor' Siyaset 26 Ocak 2023 11:13
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hedefi 15 gün içinde adayı açıklamak Siyaset 26 Ocak 2023 11:13
CHP'li Kaboğlu, kanun maddeleriyle anlattı: Seçimler, anayasa, yasa ve adaylık konusu Siyaset 26 Ocak 2023 10:42
155 bin çocuğa ailesi bakamıyor! Siyaset 26 Ocak 2023 10:34
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam' Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler EYT ile birlikte emekli olabilecekler
EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu? EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!