Van'daki mazbata kararını veren hakime terfi

Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce memnu haklarının iadesine karar veren, Zeydan başkan seçildikten sonra memnu haklarının iadesi kararını kaldıran, Diyarbakır Hakimi olarak görev yapan Erhan Çavuşoğlu terfi ettirildi. 13 Haziran’da yayımlanan Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi ile hakim Çavuşoğlu, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na görevlendirildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Van'daki mazbata krizinin ardından Çavuşoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: ANKA