Van'da irade gaspı: TİP lideri Erkan Baş ve beraberindeki heyet Van'a gidiyor

Van’da yüzde 55,68 oy oranıyla belediye başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptal edilerek mazbatanın AKP’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmesinin ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Başkan Erkan Baş ve beraberindeki heyetin Van’a gideceğini duyurdu.

TİP’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Genel Başkanımız Erkan Baş ve Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün, beraberindeki parti heyetimizle birlikte iradesi gaspedilen Kürt halkıyla dayanışmak ve DEM Parti ile Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan’a destek olmak amacıyla yarın Van’da olacak. Darbeye, kayyuma, irade gaspına sessiz kalmayacağız!"