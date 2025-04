Üye Sayısı Arttı, İşler Karıştı! CHP Yeni Örgütlenme Modeline Geçiyor

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aday adaylığı sırasında başlatılan üye kampanyası sayesinde CHP, üye sayısını ciddi oranda artırdı. Bunun arkasından partinin bu hafta yeni bir örgütlenme modeline geçeceği öğrenildi. Parti kurmayları, hazırlıkları sona eren çalışma sonucunda belirlenecek mahalle temsilcilerinin Türkiye’deki her seçmene doğrudan ulaşacağını bildirdi.

Parti kurmayları, yeni modelle ilgili şöyle konuştu:

"Bizim il ve ilçe örgütlerimiz dışında mahalle temsilcilerimiz de var. Fakat her yerde mahalle temsilcimiz yok olanların tamamı aktif değil. Yaptığımız çalışma kapsamında, Türkiye’de her mahallede CHP’nin bir temsilcisi olmasını hedefliyoruz. Her mahallede ne kadar sandık varsa o mahalle temsilcisi ilçe başkanıyla ortak çalışarak sandık sayısı kadar sandık sorumlusunu ve onun yedeğini bulacak.”

'HER SANDIKTA OY KULLANANLARI BİLECEĞİZ'

Sandık sorumlularını yalnızca seçim günü sandıkta bekleyen kişilerden ibaret düşünmediklerini söyleyen parti kurmayları, “Sandık sorumlusu bizim için o sandıkta oy kullanan her bir kişiden sorumlu CHP üyesi demek. Biz sandık sorumlusunu imza için de miting çalışması için de partinin başka bir etkinliği için de çalıştıracağız. Yani sandık sorumlusu, bugünden seçim gününe kadar sorumlu olduğu sandıktaki her bir seçmene yönelik CHP için çalışan, iletişim kuran, haber veren, duyuran kişi olacak. Ve seçim günü sandık başına oturduğunda tüm seçmenleri tanıyan, bilen, iletişim kurmuş birisi haline gelecek. Biz onun aracılığıyla en ücra köşeye dahi ulaşacağız, o sandıkta oy veren herkesi bileceğiz, onlara yönelik çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

'YARISINI SANDIKTA ÇALIŞTIRSAK DEVRİM OLUR'

Şu anki durumda geçmişten farklı bir üyeliğin söz konusu olduğu vurgulayan kurmaylar, "Son gelen 550-600 bin üye kendi ayağıyla gelip üye olmuş kişiler ve bu üyeler parti için çalışmak istiyorlar. 2 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bu üyelerin yarısını parti için çalıştırabilirsek sandıkta devrim olur. Bunu yaparsak seçimi kazanabiliriz. Seçmen bizim ne dediğimizi duyacak, kimse ‘Ben habersizim’ demeyecek" dedi.

Bu ülkeyi yönetmek ve seçmenin tamamına erişmek istediklerini belirten kurmaylar, "Bugüne kadar her parti sandık sorumlularını seçim günü için hazırlardı. Biz sandık sorumlusunun görevini, seçim gününden ibaret görmüyoruz . Bugünden başlayarak seçmene CHP’yi anlatacak, onlardan gelen geri dönüşleri bize iletecek bir örgütlenme yapısı kuruyoruz" diyerek hedef kitlelerinin tüm vatandaşlar olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA