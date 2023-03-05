'Üst düzey bir yetkili, Akşener'e sormuş' diyerek yanıtı paylaştı: "Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine destek vereceğiz?"

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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'Üst düzey bir yetkili, Akşener'e sormuş' diyerek yanıtı paylaştı: "Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine destek vereceğiz?"

Çölaşan, "Partisinin üst düzey bir yetkilisi dün kendisine sessizce sormuş: 'Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?' Yanıt muhteşem: 'Onu sonra düşünürüz.” diye yazdı.

Çölaşan yazısında, "Meral Hanım durup dururken umudumuzu kırdı, coşkumuzu ve heveslerimizi yok etti demeyeyim de en azından törpüledi…Büyük bir yanlışa damgasını vurdu. Başka partinin listesinden seçilmiş iki büyükşehir belediye başkanını bile isimlerini vererek ayartmaya kalkıştı… Şimdi ağır bir vebal altındadır. Bir ay önce büyük depremi yaşamıştık. Şimdiki ikinci deprem oldu, memleketi salladı ama bu siyasi..." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan şu ifadeleri kullandı:

"Partisinin üst düzey bir yetkilisi dün kendisine sessizce sormuş: “Seçimde Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip olursa parti olarak hangisine destek vereceğiz?” Yanıt muhteşem: “Onu sonra düşünürüz.” Hanımefendi bu son kararıyla sadece kendisinin değil, partisinin de ayağına kurşun sıktı. Acaba kurşunları çıkarmayı başaracak mı!"

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