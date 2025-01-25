Ünlü İsimler İfadeye Çağrılmıştı: CHP Gezi Soruşturması İçin Harekete Geçti

Menajer Ayşe Barım’ın Gezi olaylarını planladığı iddiasıyla gözaltına alınıp birçok oyuncun da ifadeye çağrıldığı Gezi soruşturması ile ilgili CHP lideri Özgür Özel heyet görevlendirdi. Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, süreci takip edip sanatçılara hukuki destek verecek.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Ünlü İsimler İfadeye Çağrılmıştı: CHP Gezi Soruşturması İçin Harekete Geçti

Türk dizi sektöründe tekelleşme tartışmalarının odağındaki ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, haftalardır sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sektörde haksız rekabet oluşturduğu iddia edilen Barım'ın, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarını planlayanlardan biri olduğu suçlaması ise olayın yönünü değiştirdi. Ayşe Barım'ın gözaltına alınıp oyuncularının da ifadeye çağrılması ile süreç politikleştirildi.

Ünlü İsimler İfadeye Çağrılmıştı: CHP Gezi Soruşturması İçin Harekete Geçti - Resim : 1

Başlatılan bu Gezi soruşturması ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de harekete geçti. Ana muhalefet lideri, soruşturma ile ilgili heyet görevlendirdi.

HEYETTEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Ünlü İsimler İfadeye Çağrılmıştı: CHP Gezi Soruşturması İçin Harekete Geçti - Resim : 2

Heyet, soruşturma süreçlerini takip ederek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek verip yanlarında bulunacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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