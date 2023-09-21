Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin yerel seçim kararını açıkladı

Zafer Partisi lideri Özdağ, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Özdağ, her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin yerel seçim kararını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimler için partisinin kararını açıkladı. Özdağ, her yerde aday çıkaracaklarını söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdağ, "Her yerde aday çıkaracağız; Ankara’da, İstanbul’da, Hakkâri’de, Edirne’de her yerde aday çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi’nin il ve ilçelerde özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ın CHP’den adaylığının belli olduğu bir süreçte aday çıkarıp çıkarmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

“Zafer Partisi, 81 ilde ve 81 ilin bütün ilçelerinde aday çıkartmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Her yerde aday çıkaracağız; Ankara’da, İstanbul’da, Hakkâri’de, Edirne’de her yerde aday çıkaracağız. Bu seçim Türk halkının sadece ilçesinin ve ilinin kaderini değil Türkiye’nin de kaderinin belirleneceği seçim olacak. Ahmet gitsin Mehmet gelsin, hayır. Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı seçimidir?”

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Zafer Partisi Ümit Özdağ Yerel Seçim Mansur Yavaş
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