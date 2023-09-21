Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı... Kılıçdaroğlu: "Çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacak"

Kılıçdaroğlu, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili görüşlerini açıkladı: "Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır."

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Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı... Kılıçdaroğlu: "Çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili görüşlerini aktardı.

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“ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ ÇALMAKTAN BAŞKA BİR ŞEYE YARAMAYACAK”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tutuklamanın Saray iktidarının göz boyaması olduğunu belirterek, “bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece Sarayın ‘düşmanlaştırma’ politikasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU DURUM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE YAKIŞMAZ”

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, Saray İktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir.

Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece Sarayın “düşmanlaştırma” politikasına katkı sağlayacaktır.

Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.

İddia doğru olsa da olmasa da Saray İktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir.

Üç-beş Dolar’a tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu Saray İktidarı kendisine yediriyor olabilir, ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmaz.”

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