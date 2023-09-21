İBB Başkanı İmamoğlu yüreklere 'su' serpti: 'Kimse güven sorunu yaşamasın'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanacağı öne sürülen su sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ‘bu yıl için susuzluk durumuyla’ karşı karşıya olunmadığını söyledi.

Büyükçekmece Barajı’ndaki suyun yüzde 4’ler seviyesinde azaldığı ve sulardaki bakteri riskine yönelik konuşan İmamoğlu, "Her gün tedbirlerimizi alıyoruz. İSKİ dünyanın en deneyimli kurumudur. Öyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce de yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. İstanbul aylardır yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık gelmesidir. Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir" diye konuştu.