Prens Selman: İsrail'le anlaşmaya her gün daha yaklaşıyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ülkesinin İsrail’le ilişkilerine dair ABD basınından Fox News’e konuştu. Selman, İsrail ile anlaşmaya her gün daha fazla yaklaşıldığını söyleyerek, olası bir anlaşmayı da ‘Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük tarihi anlaşması’ olacağı iddiasında bulundu.

Prens Selman, bir anlaşma imzalanması için yapılan müzakerelerin durdurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Anlaşmaya her geçen gün daha yaklaşıyoruz. İlk kez gerçekten ciddi bir şeyler oluyor" diye konuştu. Selman, İsrail’le anlaşmanın Filistinlilere dönük tutuma bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

Selman, "Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve bölgeyi rahatlatacak bir anlaşmaya varılabilirse, İsrail'de hangi hükümet iş başında olursa olsun herkesle iş birliği yapabileceklerini” vurguladı.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMESİ ÜZERİNE

İran’ın nükleer silah geliştirdiği iddialarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayarak, "Tahran atom bombası sahibi olursa Suudi Arabistan'ın da güç dengesi için, güvenlik gerekçesiyle bunu yapması gerekir" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Herhangi bir ülkenin nükleer silah edinmesinden endişe duyarız. Bu kötü bir şey. Nükleer silaha gerek yok, çünkü kullanamazsınız. Nükleer silah kullanan bir ülke tüm dünya ile savaşta demektir. Dünya ikinci bir Hiroşima yaşayamaz. Dünyada 100 bin kişi ölürse dünyaya karşı bir savaş içindesiniz demektir."

İRAN’DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın İsrail ile normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin "Filistin davasına ihanet" anlamına geleceğini söyledi.

Reisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta yaptığı açıklamada, "Bölge ülkeleri ve siyonist rejim arasında bir anlaşma, Filistin halkının ve Filistin direnişinin sırtına saplanmış bir hançer anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Reisi, diğer yandan ülkesiyle Suudi Arabistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi sürecinden övgüyle bahsetti. Uzun süre bölgede sert rekabet içindeki iki ülke, geçen yıl Çin'in arabuluculuğunda yakınlaşma adımları atmıştı.