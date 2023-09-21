İşten atıldı, milyoner oldu

Fransa'da yakın zamanda işten çıkarılan bir kadının, oynadığı piyangodan 109,3 milyon avro ikramiye kazandığı bildirildi.

İşten atıldı, milyoner oldu

Fransa'nın milli piyango oyunlarının işletmecisi FDJ'den yapılan açıklamaya göre, Morhiban kentinde yaşayan ve yakın zamanda işten çıkarılan bir kadın, talihini değiştirmek için Euromillions adlı piyangodan bilet aldı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve 50 yaşında olduğu belirtilen kadın, biletini kontrol ettiğinde piyangoyu kazandığını anladı.

İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 avro kazandığını öğrendi.

İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada "Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." ifadesini kullandı.

Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland'a seyahate çıkacağını aktardı.

Abartı ve aşırı lüks seven 3 burç insanı. Her şeyi abartmaya bayılıyorlar... Abartı ve aşırı lüks seven 3 burç insanı. Her şeyi abartmaya bayılıyorlar...
Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç Ekim ayında şans yüzlerine gülüyor. Ekim ayında her istediği olacak 4 burç
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı
Putin'den, Çin'e 'birlikte direnelim' mesajı Putin'den, Çin'e 'birlikte direnelim' mesajı
'Uzaylı fosilleri' tartışması sürüyor: Parçalar farklı zamanlara ait çıktı! 'Uzaylı fosilleri' tartışması sürüyor: Parçalar farklı zamanlara ait çıktı!
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı Mehmet Şimşek fahiş kiralar için atılacak adımları açıkladı
Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı
İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın
İddia: İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek
İsmail Saymaz: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor, kritik bir bilgiye ulaştım 'Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tuhaf gelişmeler yaşanıyor'