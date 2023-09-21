Cezaevinde işkenceye maruz kalmıştı: Şikayetlerine tek tek takipsizlik çıktı, görüntüler verilmedi

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği “Cezaevi Hak İhlalleri ve Gündem Değerlendirme Basın Toplantısı”nda konuştu.

Gergerlioğlu, Bafra Cezaevi’nde işkenceye maruz kalan Emir Karakum’un yaşadıklarını gündeme getirdi. Gergerlioğlu, Karakum’un hapishanede kaldığı dönem ve tahliye olduğu süreçten bu yana yaptığı tüm suç duyurularına takipsizlik verildiğini anlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında verilen itirafçı tanık ifadeleri ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) basın açıklamalarına katıldığı gerekçe gösterilerek hapsedilen Emir Karakum tahliye edilmişti.

Karakum’a yöneltilen suçlama, “DHKP-C terör örgütüne üye olma”ydı. Karakum, tutuklanmasın gerekçe olarak gösterilen TAYAD eyleminde ise cezaevinde şiddete maruz kalan tutukluların haklarını savunmuştu.

İtirafçı tanık ifadelerinde Karakum’un “cezaevindeki tutuklulara mektup yazdığı” ve “2017 yılında Dev-Genç binasında bulunduğu” ileri sürülmüştü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS KOŞULLARINDA TUTULDU

Emir Karakum, önce Samsun Cezaevi’ne ardından Bafra T Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Hakkında verilmiş bir hüküm olmamasına rağmen 5 ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların tutulduğu koşullarda kaldı, ardından penceresi olmayan tek kişilik hücreye nakledilmişti.

Karakum; ailesinin ve avukatlarının aktardıklarına göre, cezaevine sevki sırasında çıplak aramaya daha sonra da ceza infaz kurumu memurlarının defalarca saldırısına maruz bırakılmıştı.

“CEZAEVİNDE İŞKENCEYE UĞRADIM”

Karakum avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, 10 Mart’ta açlık grevinde olduğu sırada bir ceza infaz memurunun kendisine “Sen daha ölmedin mi” dediğini ifade etmişti.

Tek kişilik hücrede kalan Karakum, 25 Nisan 2022 tarihinde, saat 13:59’da havalandırmaya çıkarıldıktan sonra normalde 1 saat olan sürenin aksine 1 dakika içerisinde tutulduğu odaya tekrar götürülmüştü.

Karakum’un, 14.00-14.04 saatleri arasındaki görüntülerine ise ulaşılamamıştı. Karakum bu dakikalar arasında ceza infaz kurumu memurları tarafından defalarca darp edildiğini belirtmişti.