Deniz Gezmiş anmasına katılanlara baskın düzenlendi; SOL Parti ve TİP'ten tepki

Antalya’da 6 Mayıs tarihinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katılanlara, sabaha karşı ev baskını yapıldı.

Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ile yöneticisi 24 kişinin, anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

SOL PARTİ VE TİP GÖZALTILARA TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltılara ilişkin SOL Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Gezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız..."

#DenizGezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız... September 21, 2023

Türkiye İşçi Partisi (TİP) açıklamasında ise, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Gezmiş anmasına katıldıkları gerekçesiyle aralarında Türkiye İşçi Partisi üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda mücadele arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldıramaz. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın."

Deniz Gezmiş anmasına katıldıkları gerekçesiyle aralarında Türkiye İşçi Partisi üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda mücadele arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Bilinmelidir ki bu baskılar bizi yıldıramaz. Yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın. pic.twitter.com/pw2czXvKJl — Türkiye İşçi Partisi - Antalya (@tipantalya) September 21, 2023

TİP ANTALYA İL BAŞKANI GERÇEK GÜNDEM'E KONUŞTU

Antalya'da Deniz Gezmiş anmasına katılanların gözaltına alınmasına ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan TİP Antalya İl Başkanı Yunus Başaran, her yıl yapılan anmaya katılanların gözaltına alınmasını gözdağı verme çabası olduğunun altını çizdi.

Başaran şunları söyledi:

"Memlekette envai çeşit mafya, çete cirit atıyor. Deniz Gezmişleri ananların evleri basılıyor. 6 Mayıs anması sebep gösterildi. Her sene yapılan bir anma suç torbasına sokulmak isteniyor. Eylemin üzerinden 5 ay geçmiş herhangi bir suç unsuru yok. Bu yüzden insanları sabaha karşı ev baskını ile gözaltına almak gözdağı verme çabasıdır. Denizleri anmak onurdur."