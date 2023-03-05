Ümit Özdağ, 'Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı' diyerek sebebini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce'nin 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı.

Süreci Cumhuriyet'e anlatan Özdağ, "İnce, Mansur Yavaş'ı göreve çağırmama tepki göstererek 'Ben yedek aday değilim' dedi ve ittifaktan çekildi. Tepkisi Mansur Yavaş'a verilen destek. Bu desteği vermeden beni desteklemelisiniz diyor. İnce'nin bu talebini karşılamamız mümkün değil. Hakkınızı helal edin, belediye önünde iş aramıyorum deyip çekildi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.