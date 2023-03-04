Akşener'in Altılı Masa kararı istifa getirdi: Milletvekilinden istifa kararı
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı istifa getirdi.
MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullandı.