Akşener'in Altılı Masa kararı istifa getirdi: Milletvekilinden istifa kararı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akşener'in Altılı Masa kararı istifa getirdi: Milletvekilinden istifa kararı

Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararı istifa getirdi. 

Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklamaMillet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklamaSiyaset

MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullandı.

Etiketler
İYİ Parti
Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklama Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklama
Millet İttifakı toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım Millet İttifakı toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım
Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar
Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar! Hepimiz aslında yapıyoruz Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar! Hepimiz aslında yapıyoruz
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti tweeti kriz çıkardı: İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi: 'Sen iğrenç bir insansın'
Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi' Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi'
Türkiye bunu konuşuyor: Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü? Gazeteler, Akşener'in masadan ağır sözlerle kalkmasını nasıl gördü?
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var
Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi?