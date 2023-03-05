Kılıçdaroğlu: '418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı paylaşımda yine 418 milyar dolar hatırlatması yaptı. "Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız"