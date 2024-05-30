Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun telefonu klonlandı!

Siber savunma ve güvenliğinin başındaki isim olmasına rağmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda telefonunun klonlandığını açıkladı.

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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun telefonu klonlandı!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda skandalı açıklayan Uraloğlu, “Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP’li Hüseyin Yayman ise, Uraloğlu’na “Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz” diyerek karşılık verdi. Uraloğlu da “Telefonla ve ya bir mesajla ve ya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık” yanıtını verdi.

İYİ Partili Selcan Hamşıoğlu ise “Düşünün, bütün haberleşme alanının başındasınız, BTK’nin, siber savunma faaliyetlerinin, iletişim altyapısının başındasınız ama sizin bile bir korsan program üzerinden cep telefonunuz kopyalanıyor” diyerek iktidarı eleştirdi.

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Siber suçlar Abdulkadir Uraloğlu
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