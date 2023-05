Uğur Dündar: Öfkeli yığınlar sandık dersi vermek için 14 Mayıs'ı iple çekiyor

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor.

Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor. 21 yıldır iktidarda olan AKP'ye ekonomik kriz ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde on binlerce kişinin canını kaybetmesine neden olan politikalar nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bugünkü köşesine taşıdı. Dündar, seçimlere ilişkin olarak "Büyük dip dalga geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Yazarı Uğur Dündar'ın yazısında yer verdiği değerlendirmesinin bir bölümü şöyle oldu

"DAR VE ORTA GELİRLİ KESİM İÇİN HAYAT HER GÜN BİRAZ DAHA ÇEKİLMEZ HALE GELİYOR1

"Halktan kopuk, masa başında gazetecilik yapan biri hiç olmadım. Günlerdir İstanbul'da, özellikle neredeyse her sokağını bildiğim tarihi yarımadada dolaşıp, toplumun her kesiminden insanların nabzını tutuyorum. Şehirde derin bir yoksulluk kol geziyor. Geniş yığınlar hayat pahalılığının ezici yükü altında inim inim inliyor… Dar ve orta gelirli kesim için hayat, her geçen gün biraz daha çekilmez hale geliyor.

Ve öfkeli yığınlar, 2002 seçimlerinde 'Bunlar dini bütün insanlar. Allahtan korkar, çalıp çırpmazlar. Tüyü bitmemiş yetim hakkını yemezler, harama el uzatmazlar!' deyip iktidara getirdikleri AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sandık dersi vermek için 14 Mayıs'ı iple çekiyorlar…"

