Kılıçdaroğlu’nun İstanbul mitinginden izlenimler: Yurttaşlar umutlu, fark bekliyor

14 Mayıs’ta yapılacak olan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kaldı. Liderler de il il gezerek, seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen İstanbul mitingini bugün 17.30’da, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yaptı.

Mitingde hem CHP seçmeni, hem de Millet İttifakı ortaklarının destekçileri vardı. Miting alanına baktığınızda Saadet Partili gençler ve Yeşil Sol Partili gençlerin yoğunluğu fark ediliyordu.



Kemal Kılıçdaroğlu, en son sözü aldı. Kılıçdaroğlu’nun konuşması büyük bir ilgiyle ve merakla beklendi.



Her yaş grubundan seçmenler, seçimin kazanılacağına dair büyük bir umut ve inanca sahip. Konuştuğum seçmenler, karamsarlığın seçimi kaybettireceğini söylüyordu.



İmamoğlu ve Akşener’in konuşmaları, Kılıçdaroğlu’ndan sonra en çok alkış alan konuşmalar oldu. Miting alanını dolduran yurttaşlar sık sık ‘‘İktidar’’, ‘‘Patates, soğan güle güle Erdoğan’’ ve her mitingte olduğu gibi ‘‘Hak, hukuk, adalet’’ sloganları arttı.

İstanbul mitingini takip eden bir yurttaş, ‘'Bana 8 gün boyunca uyku yok. Bay Kemal'i kazandıracağım, sonra ölürsem öleyim'’ diyerek duygularını ifade etti.







Miting alanında gençlerin sayısı oldukça fazlaydı. Sahneye yakın bir yerde olan genç grubu, Avrupa Birliği bayrağı sallıyordu.



Başörtülü genç kadınlar, Temel Karamollaoğlu ile ilgili dövizler taşıyordu.



Milyonların katıldığı Maltepe mitingi, halaylar ve davullar eşliğinde sona erdi.