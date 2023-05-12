Türkiye sandığa gidiyor: Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor.

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Türkiye sandığa gidiyor: Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de oylarını kullanıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Erkan Öz, AA muhabirine, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'ye giriş yaptığı gibi oyunu kullandığını ifade eden Öz, "Avusturya'dan tatil için memleketimize geldik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için oyumuzu kullandık. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Almanya'dan gelen Türkan Maralı, yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Oy vererek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini vurgulayan Maralı, "Seçimler vatanımıza hayırlı olsun. Oyumu Türkiye'de kullanmak istedim. Sınır kapısında sorunsuz ve hızlı bir şekilde oyumu kullandım. İyi olan kazansın. Ülkemiz için hayırlı olan olsun. Türkiye'ye kim katkı verirse o benim için daha ön planda geliyor." diye konuştu.

 
 

Kaynak: AA

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