Can Atalay için adliyedeki bekleyiş sürüyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği "hak ihlali"ne ilişkin gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından gözler İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.

Can Atalay için adliyedeki bekleyiş sürüyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Genel Kurulu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle ikinci ihlal başvurusu karara bağlanmıştı.

AYM’nin Atalay hakkında "hak ihlali" olduğuna yönelik kısa kararı 21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmıştı. AYM’nin Can Atalay hakkındaki ikinci kez verdiği "hak ihlali"ne ilişkin gerekçeli kararı da dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Mahkemenin AYM kararına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

"MAHKEME HEYETİNİN MÜZAKERESİ DEVAM EDİYOR"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Parti Sözcüsü Sera Kadgil, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Çağalayan Adliyesi'ne gelerek İstanbul 13. Ağır Ceza kalemin önüne geldi. Mahkeme kaleminden bilgi alan Can Atalay’ın avukatlarından Özgür Urfa, "Mahkeme heyetinin müzakaresi devam ediyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Anayasa Mahkemesi (AYM) Mahkeme
AYM kararının gerekçesini açıkladı | Can Atalay'ın avukatı Özen: Derhal tahliye kararı verilmeli aksi cezayı sorumluluk doğurur Can Atalay'ın avukatı Özen: Derhal tahliye kararı verilmeli aksi cezayı sorumluluk doğurur
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