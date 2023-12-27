43 madenci hayatını kaybetmişti: Soruşturma izni verilmedi, hatıra fotoğrafı çektirdi!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde (ATİM) yaşanan patlamada 43 madenci hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada 7'si tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Yargılananların hepsi ATİM yetkilileri.

TTK yetkilileriyle ilgili savcılığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan istediği soruşturma izni verilmedi. Bakanlık, savcılığın talebine "Bilirkişi raporundan sonra soruşturma izni talebiyle ilgili karar vereceğiz" yanıtı verdi.

"BAKANLIK İZNİNE GEREK YOK"

KRT'den Can Bursalı'nın haberine göre; madencilerin avukatları ise, patlama tarihinde TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, İşletmeler Daire Başkanı Tevfik Baş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun yargılanması için bakanlık iznine ihtiyaç olmadığı görüşünde.

Avukatlar, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak, TTK yetkililerinin 'olası kastla öldürme' suçunu işlediklerini ileri sürdü. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, başsavcılığa sundukları dilekçede patlamanın olduğu dönemde TTK Genel Müdürü olan Eroğlu'nun, kurum içi yazışmalarda madenin eski olan havalandırmasıyla ilgili önlem almadığını belirtti.

KURUM VE SAYIŞTAY UYARMIŞ

Dilekçede, ATİM yetkililerinin Eroğlu'na havalandırmayla ilgili sorunları ilettiği 3 ayrı yazı delil gösterildi, ayrıca Sayıştay'ın 2018 ve 2019'da kurumla ilgili raporlarına atıf yapıldı. Dilekçede, davalandırmanın yenilenmesi için 2018 yılında 600 bin lira bütçe ayrıldığı ancak herhangi bir işlem yapılmadığı, 2019 yılında ise ayrılan bütçenin 80 bin liraya düşürüldüğüne de değinildi ve gerekli işlemlerin yapılmadığına dikkat çekildi.

KAÇAK ÜRETİM İDDİASI

Dilekçede, 7'si tutuklu 23 sanıklı davanın nisan ayında başlayan duruşmalarında, madencilerin ve tanıkların da değindiği 'kaçak üretim' iddiasına da değinildi. Havalandırmanın yetersiz olmasına rağmen madende resmi çalışma alanlarından daha derine inerek kömür üretimi yapıldığının belirtildiği dilekçede, bakanlığın izninin beklenmesinin gereksiz olduğuna vurgu yapıldı.

SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, patlamadan 7 ay sonra, 2023 yılının nisan ayında emekli oldu. Eroğlu hakkındaki soruşturma izni talebine bekleme kararını veren Enerji Bakanlığı koltuğunda, o dönem Fatih Dönmez oturuyordu. Eski Bakan Dönmez, maden patlamalarında sicili kabarık olan ve 2013 yılında hapis cezasına da çarptırılan Eroğlu'yla ilgili herhangi bir kurum içi soruşturma kararına imza atmadı ancak emeklilik kararından sonra birlikte fotoğraf vermeyi ihmal etmedi.

SİCİLİ KABARIK

Yaklaşık 700 bin Türk Lirası ikramiye alarak emekli olan Eroğlu, TTK Genel Müdürü olmadan önce, Zonguldak'taki Kozlu Müessesesi Müdürü olarak görev yapıyordu. 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden ocağında yaşanan patlamada 8 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Eroğlu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.