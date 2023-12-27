DEM Parti önünde protesto: Toplanan grup sarı torba bıraktı

Şehit haberlerinin ardından hedef tahtasına koyulan DEM Partisi'nin Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Tekbir getiren grubun, bina önüne sarı torba bıraktığı öğrenildi.

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DEM Parti önünde protesto: Toplanan grup sarı torba bıraktı

Türkiye'de siyasetin gerilimi 12 şehit haberinin ardından daha da yükseldi. Son günlerde bazı siyasi parti yöneticilerinin hedef tahtasına oturttuğu DEM Parti Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenlendi.

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Ellerinde Türk bayrakları olan en az 50 kişilik bir grup Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Grup, parti binası önüne "sarı torba" koydu. Sarı torbaya çatışmalarda etkisiz hale getirilenler koyuluyor. Bir dönem eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sık sık "sarı torba" göndermesi yapıyordu.

DEM Parti önünde protesto: Toplanan grup sarı torba bıraktı - Resim : 2

Grubun önce tekbir getirip sonra küfür ettiği belirtildi. Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı.

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