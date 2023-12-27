AKP'nin Ankara adayını, yanlışlıkla yeğeni açıkladı: 'Erdoğan bugün açıklayacak' deyip hemen sildi

2024 seçimlerine sayılı zaman kala, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olduğu ortaya çıktı. Adayı yanlışlıkla açıklayan yeğen, paylaşımını apar topar sildi.

Son Güncelleme:
AKP'nin Ankara adayını, yanlışlıkla yeğeni açıkladı: 'Erdoğan bugün açıklayacak' deyip hemen sildi

AKP'de Ankara belediye başkan adaylığı için eski bakan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddia ediliyordu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in, eski bakan Murat Kurum'un da adı adaylık için geçiyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeninden ilginç bir paylaşım geldi...

'AKP'NİN ADAYI AMCAM' DEDİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

AKP'nin Ankara adayını, yanlışlıkla yeğeni açıkladı: 'Erdoğan bugün açıklayacak' deyip hemen sildi - Resim : 1

MANSUR YAVAŞ'IN RAKİBİ TURGUT ALTINOK

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.

'HAYIRLI OLSUN ANGARA' DİYEREK PAYLAŞTI

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
Jeoloji uzmanı Kadıoğlu'ndan 'beklenen Marmara' depremi için dikkat çeken yorum: Doğu Anadolu'daki gibi canlı bir fay bulunmamaktadır Jeoloji uzmanı Kadıoğlu'ndan 'beklenen Marmara' depremi için dikkat çeken yorum
Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı
1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor 1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'inci pistindeki tehlike: 'Uçaklar iniyor ama kalkamıyor' Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'inci pistindeki tehlike
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı' Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'
Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin' Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin'
Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu
İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek