AKP'nin Ankara adayını, yanlışlıkla yeğeni açıkladı: 'Erdoğan bugün açıklayacak' deyip hemen sildi

AKP'de Ankara belediye başkan adaylığı için eski bakan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddia ediliyordu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in, eski bakan Murat Kurum'un da adı adaylık için geçiyordu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeninden ilginç bir paylaşım geldi...

'AKP'NİN ADAYI AMCAM' DEDİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

MANSUR YAVAŞ'IN RAKİBİ TURGUT ALTINOK

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.

'HAYIRLI OLSUN ANGARA' DİYEREK PAYLAŞTI

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'