Türkiye, ABD Yaptırımlarından Muaf Tutuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin sonrasında Bloomberg’e konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden ödemeye devam edeceğini açıkladı.

TRUMP ÖNCESİ YAPTIRIMLAR HIZLANDIRILDI

ABD, 21 Kasım'da Başkan Joe Biden'ın ocak ayında görevden ayrılmadan önce Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'yı cezalandırmaya yönelik adımları hızlandırma kararı almıştı.

Bu kararın ardından Rusya'nın Gazprombank'ına yeni yaptırımlar uyguladığını duyurulmuştu. Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer aldığı Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemelerde aracı kurum olarak kullanılıyordu.

MUAFİYET TALEBİ İLETİLMİŞTİ

Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini iletmiş; Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğine dikkat çekmişti.

Bakan Bayraktar, daha önce de İran yaptırımları sırasında da benzer muafiyetin Türkiye’ye tanıdığını hatırlatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini dile getirmişti.

Kaynak: ANKA