İngiltere’den Rusya’nın Petrol Gelirlerine Yeni Yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan gemilerin geçtiğimiz yıl milyarlarca sterlin değerinde petrol ve petrol ürünü taşıdığı belirtildi. Bu yaptırımların yalnızca Rusya’nın petrol gelirlerini kesmekle kalmayacağı, aynı zamanda güvenlik standartlarını ihlal ettiği değerlendirilen uluslararası ticaret yollarını da güvence altına alacağı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere’nin yaptırım listesinde yer alan petrol tankerlerinin sayısının 73’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

"KREMLİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTITACAĞIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, konuyla ilgili açıklamasında, Rusya’nın petrol gelirlerinin Ukrayna’daki savaşın ve yıkımın finansmanında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Lammy, “G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle birlikte Kremlin üzerindeki baskıyı artıracağız. Savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratacak, askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu yeni yaptırımlar, Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı ekonomik ve diplomatik baskının devamı niteliğinde.

Kaynak: AA