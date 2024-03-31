Turgut Altınok: Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, oyunu Kocatepe İlkokulu'nda 4382 nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Altınok, şunları söyledi:

"Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız. Ankara ülkemizin Başkenti, vitrini ve vizyonu. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şuan. Seçimler ülkemize, Ankaramıza hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz olsun."