Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

Mansur Yavaş oyunu kullanmaya eşiyle birlikte geldi.

Mansur Yavaş "Seçimlerin sonucu hakkında en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Akşam 21.00'dan sonra belediyenin önünde buluşmak üzere" dedi.