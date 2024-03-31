DEM Parti'den 'sahte seçmen' açıklaması: "Hiçbir hileye izin vermeyeceğiz"

DEM Parti, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili açıklama yayınladı.

DEM Parti'den 'sahte seçmen' açıklaması: "Hiçbir hileye izin vermeyeceğiz"

DEM Parti, yerel seçimlere yönelik açıklama yaptı. Partinin X hesabından yapılan açıklamada, "Parti görevlilerimiz iktidar partisinin lehine birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan devlet görevlilerini tespit etmiş, bu durumu tutanak altına almış ve haklarında suç duyurusunda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

Müşahitlerimiz, okul ve sandık görevlilerimiz, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle beraber sandıkların başındayız. Daha önce iktidarın merkezi bir şekilde planladığı sahte seçmen oyununu tespit etmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün de sandık başındaki arkadaşlarımız ve oy kullanmaya giden halkımız bu sahte seçmenleri suçüstü yakalamış ve belgelemiştir.

Parti görevlilerimiz iktidar partisinin lehine birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan devlet görevlilerini tespit etmiş, bu durumu tutanak altına almış ve haklarında suç duyurusunda bulunmuştur.

Hiçbir hileye izin vermeyeceğiz. İktidar ne yaparsa yapsın başaramayacak. Halkımızın iradesi ve kararlılığı her türlü hileyi boşa çıkaracaktır. 7’den 70’e herkesi sandıklara gitmeye, iradesine sahip çıkmaya ve sandıkları korumaya çağırıyoruz.

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