İstanbul'da oy kullanan Murat Kurum'dan açıklama: "31 Mart'ta güneş doğacak"

Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

Kurum oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"31 MART'TA GÜNEŞ DOĞACAK"

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Oyumuzun milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. İstanbul adına ve çocuklarımızın geleceği için bir karar vereceğiz. 3 aydır projelerimizi hedeflerimizi paylaştık. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun ülkemize İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. Vatandaşlarımız sandıklarına sahip çıksınlar. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız. Seçim sürecini il başkanlığımızda takip edeceğiz."

Murat Kurum eşi Şeyma Kurum da, "Seçimimiz ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.