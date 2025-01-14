Tuncer Bakırhan’dan Akdeniz Belediyesi’ne Kayyım Atanmasına Tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren Bakırhan, "Siyasi soykırum operasyonlarını ve kayyım zulmümü defalarca hayata geçirdiniz. Peki sonuç aldınız mı? 3 defadır yine halk kendi yöneticilerini seçiyorlar. Buradan bir kez daha ifade ediyorum bin kere yapsanız bu halk yine seçmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT'IN GÖZALTI KARARINA İLİŞKİN

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasını eleştiren Bakırhan, "Bu kayyumcu anlayışı şimdi Batı'ya da taşıyorlar. Beşiktaş Belediyesi'nde dün bir gözaltı vardı. Yerel yönetimi tasfiye etmek istiyorlar. Sandıkta alamadığını hileyle alıyor, kumpasla alıyor, oyunla alıyor. Böyle bir iktidar mı olur! Kendine güveniyorsan yarış, al! Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonu da kınıyorum" şeklinde konuştu.

İMRALI MESAJLARI HAKKINDA

Yeni süreç ile ilgili DEM Parti'yi eleştiren değerlendirmelere tepki gösteren Tuncer Bakırhan, "Kimse reyting uğruna ucuzluk yapmasın. Hepimiz büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Kürt sorununun çözümü sadece Kürtleri değil, toplumun büyük kesimini rahatlatır" dedi.

Terör Örgütü PKK lideri Öcalan'ın açıklamalarına değinen Bakırhan, şunları söyledi: "Sayın Öcalan'ın mesajlarının arkasında durduğumuzu yinelemek istiyorum. Barışın inşası için hepimize, herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor. Devir, eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Ellerin barışa açılması devridir"

Kaynak: AA-DHA-İHA