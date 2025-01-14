CHP'li Erhan Adem'den Orman Muhafaza Personelinin Erken Emekli Edilmesine Tepki

Orman yangınlarıyla mücadelede kilit rol oynayan isimlerin erken emekliliğe sevk edildiği iddia edilirken, CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adem, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yayımlayarak, “Ormanlarımızı koruyan bu kahramanlar, yalnızca birer işçi değil; yılların bilgi birikimine, tecrübesine ve cesaretine sahip uzman kişilerdir. Ancak maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle emeklilik dışında bir seçenek bırakılmamış ve bu kritik görevlerde büyük bir tecrübe kaybı yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİMİZE KARŞI BÜYÜK SORUMSUZLUK'

2024 yılı için yapılan ekonomik düzenlememelerle, 3 bin orman muhafaza personelinin erken emekliliğe zorlandığının altını çizen Adem, “Bu, sadece bir ekonomik hesap hatası değil; doğamıza ve geleceğimize karşı işlenmiş büyük bir sorumsuzluktur” dedi.

Orman muhafaza personelinin hayatlarını bu göreve adadığını vurgulayan Adem, “Adaletsiz emeklilik sistemi yüzünden bu görevlerini bırakmak zorunda kalmışlardır. Peki, onların yerini kim alacak?” dedi.

Orman yangınlarının her yıl ülkemizi tehdit ettiğine dikkat çeken Adem, “Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçaklarını kullanmayı reddeden zihniyet, şimdi de yangınlarla mücadelede görev yapan en tecrübeli personelini kaybediyor. Orman yangınlarıyla mücadele etmek için daha güçlü kadrolara ihtiyaç varken, mevcut kahramanları bile elde tutamıyoruz. Bu, bir yönetim zafiyetidir” dedi ve iktidara ‘Bu yanlıştan dönülmesi’ çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi