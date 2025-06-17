Tuncer Bakırhan Duyurdu! DEM Partili Heyetten, Terör Örgütü Lideri Öcalan ile Görüşme Talebi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü değerlendirdi.

Bakırhan, Parti Genel Merkezinden bir heyetin İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmek için talepte bulunacağını açıkladı. Ayrıca iktidara çağrıda bulunan Bakırhan, "Suriye'den Irak'a, İran'dan Ukrayna'ya kadar burnumuzun ucunda barut kokuları varken, ekonomi alarm seviyesi en üstteyken Meclis tatili gündemlerinden çıkarmalı, barış, çözüm ve demokrasi için 7/24 çalışmalı" diye konuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Bakırhan, İsrail ile İran arasında başlayan savaşın Orta Doğu'da büyük jeopolitik kırılmalara yol açabileceğini söyledi. Bu savaşın klasik yöntemlerle değil, uzaktan ve yapay zeka destekli yürütüldüğünü belirterek, bölgenin uzun süreli bir kaos ve çatışma dönemine girebileceği uyarısında bulundu. Orta Doğu'nun artık kendine yeni bir yol aradığını vurguladı.

Türkiye'nin bu krizlerden ancak Kürt sorununun demokratik çözümüyle çıkabileceğini belirten Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın demokratik konfederalizm modelini çözüm olarak sunduğunu hatırlattı. Bu modelin tüm bölge halkları için barışçı bir gelecek sunabileceğini söyledi. Öcalan'ın barış sürecinde etkin rol alabilmesi için görüşme hakkına sahip olması gerektiğini savundu.

MECLİS'E ÇAĞRI

Barış sürecinin güçlenmesi için iktidara adım atma çağrısında bulunan Bakırhan, Meclis'in derhal "Demokratik Toplum ve Barış Komisyonu" kurarak tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bu komisyonun sonuç alıcı, yasa üreten bir yapıda çalışması gerektiğini ifade etti.

Bakırhan, Diyarbakır'da Kürt partileriyle yapılan görüşmenin çözüm ve barış konusunda ortak irade ortaya koyduğunu vurguladı. Kürt siyaseti olarak onurlu bir barış için birlik içinde olduklarını belirtti.

Kürt halkının hakları ve Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde artık "şiddet ve silah" bahanesinin geçersiz olduğunu söyleyen Bakırhan, çözüm isteyenlerin sesinin daha çok çıktığını ifade etti. Çözüm karşıtlarını ise halkın iradesine zarar vermekle suçladı.

Kaynak: AA-ANKA