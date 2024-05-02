Tunceli Belediyesi'nde 230 milyon TL borç bırakıldı tartışması: Maçoğlu "ilerleyen saatlerde" açıklama yapacak

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'ni 230 milyon lira borçla devrettiği açıklamaları üzerine, "Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım" dedi.

Tunceli Belediyesi'nde 230 milyon TL borç bırakıldı tartışması: Maçoğlu "ilerleyen saatlerde" açıklama yapacak

Tunceli Belediyesi'nde bir önceki dönem belediye başkanı olan "Komünist Başkan" lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, belediyeyi 230 milyon lira borçla bıraktığı öne sürülmüştü.

Şehrin DEM Partili Eş başkanları Cevdet Konak ve Birsen Orhan, bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı bulmuşken, Maçoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

İlerleyen saatlerde detayları paylaşacağını söyleyen Maçoğlu, şunları söyledi:

"Çeşitli basın yayın organlarında, 2019 yılında Dersim Belediyesini 68 milyon TL borçla devraldığımız, 2024 yılında ise 230 milyon TL borçla devrettiğimize ilişkin haberler çıkmaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım. Kamuoyunun bilgisine."

Kaynak: Gerçek Gündem

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