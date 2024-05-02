CHP'li Başkan Bahçetepe: Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni AKP’den 2 milyar TL borçla devraldık

Uzun yıllar AKP yönetiminde olan ve 31 Mart seçimlerinde CHP’nin kazandığı belediyenin 2 milyar TL borç ile devralındığını belirten CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Firma borçları, banka borçları olmak üzere SSK vergi borçları ve diğerleri ufak ödemeler de dahil olmak üzere 2 milyar TL’yi buluyor. Bu borçlar bütçemizin yüzde 50’sinden fazla" dedi.

"HALK, TOKİ'DEN AÇIKLAMA BEKLİYOR"

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; 14 gün önce Yıldıztabya Mahallesi’nde TOKİ projesi yapılırken yaşanan toprak kayması sonucu 120 kadar vatandaşın otellere yerleştirildiğini kaydeden Bahçetepe "Boşaltılan evler arasında hak sahipleri de var kiracılar da. Yurttaşlar, evlerinin ne olacağını merak ediyor. Ancak yetkili olan TOKİ birşey demiyor. Halk, TOKİ’den açıklama bekliyor" dedi.

ÖNLEM ALINMAMIŞ

İlçede 13-14 yıldır kentsel dönüşümün sürdüğünü ancak sorunların olduğunu anımsatan Bahçetepe, binaların yüzde 70’ine yakınının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçetepe, şöyle devam etti:

"Gaziosmanpaşa'nın16 mahallesinin 12’sinde kentsel dönüşüm var. Birçoğu protokolle zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiş. Bunlar da kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Burada Kiptaş’ın yaptığı tek yer We Haliç Projesi. Bir kısmını da Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin şirketi götürüyor. O da daha çok sözleşmeleri yapmakta kullanılıyor. İlçede 1980 öncesi 12 bin 100 bina, 1980-2000 yılları arasında yapılan 8 bin kadar bina var. Yani 2000 öncesi 20 bin bina stoğumuz var ve bunların hızlıca dönüşüme girmesi lazım. Özetle yaklaşık 30 bin kadar binamızın yaklaşık 20 bini 2000 yılı öncesine ait. Depreme dirençli kentlerin oluşmasına da karşı değiliz ama bir yandan vatandaşın mağdur olmadığı, bir taraftan da yaşam kalitesinin arttığı topyekun bir büyük fotoğraf ile bunlar yapılmalı."

"TOKİ SORUMLULUK ALMIYOR"

Yıldıztabya Mahallesi’nde yaşanan toprak kaymasını sonucu üç gecekondunun kullanılmaz hale geldiğini ve 30’u aşkın binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Bahçetepe, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toprak kaymasının yaşandığı arazi eğimli. Normal şartlarda inşaata başlanması aşağıdan değil yukardan başlaması gerekirdi. Ama orada ters bir işlem yapılmış. Bu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin uhdesinde olan bir yer. Hiçbir önlemin alınmadığı, vatandaşın kaderine terk edildiği bir süreci yaşıyoruz. Kiracılar ve hak sahipleri var. Oradaki insanlar gelecekleri ve barınma haklarına ilişkin kaygılı. Ancak bakanlık yaklaşık 2 hafta geçmesine karşın bu sorulara hâlâ yanıt vermiş değil. Özellikle TOKİ bu işten hiç sorumluluk almıyor. Normalde kiraları kendilerinin ödemesi lazım. Firma demiş ki bu cuma boşaltın. Bizler elimizden geldiğince taşınma ve kira süreçlerine kaymakamla destek vermeye çalışıyoruz. Valiik her aileye, kiracılara, hak sahiplerine bir defaya mahsus 50 bin liralık yardımda bulundu. Ve bir yıl boyunca da yine kiraların 3’te 1’ini kaymakam, belediye ve TOKİ ödeyecek. Oradaki insanlar şunu söylüyor ‘Ben hak sahibiyim benim dairem var, yerim riskli, yerimi boşaltıyorsunuz. Bize daire verecek misiniz, vermeyecek misiniz?’ TOKİ’nin çıkıp bununla ilgili açıklama yapması lazım."