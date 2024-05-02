Erdoğan'la görüşmesinde Özel'e eşlik edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel, bugün saat 16.00'da bir araya gelecek. Özel'e, emekli büyükelçi Namık Tan eşlik edecek.

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Erdoğan'la görüşmesinde Özel'e eşlik edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in beklenen görüşmesi bugün saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

İki ismin görüşmesinde birbirinden önemli konuların yer alması beklenirken, toplantıya dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, görüşmede kendisine emekli büyükelçi Namık Tan'ın eşlik edeceğini söyledi.

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NOT TUTACAK

Özel, "Bana büyükelçimiz Namık Tan eşlik edecek. Protokol ve görüşme düzeni ile devamında not tutulması açısından Cumhurbaşkanı’na da bir büyükelçinin eşlik etmesi bekleniyor. Henüz o ismi bildirmediler. Görüşmenin yeri ve saati bildirilirken, 'Heyet mi olacak, baş başa mı' dediler. Biz genel başkanın tek geleceğini, Tan’ın protokol gereği eşlik etmek ve not tutmak üzere yanımda bulunmasını arzu ettiğimizi söyledik. Onlar da Cumhurbaşkanı’na aynı düzeyde kimin eşlik edeceğini bize bildirecekler." diye konuştu.

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