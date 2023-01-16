Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi duyurdu: 3 bin TL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından, Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçenin 3 bin TL olduğunu açıkladı. 

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Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi duyurdu: 3 bin TL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, sosyal medya hesabından, "Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır?" sorusunu sordu. Cevabını bir sonraki paylaşımında duyuran Soyer, hükümetin Halkapınar-Otogar metrosu için bütçesinin 3 bin lira olduğunu açıkladı.

Soyer, "Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 Bin TL, şaka değil" diye yazdı.

Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi duyurdu: 3 bin TL - Resim : 1

Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi duyurdu: 3 bin TL - Resim : 2

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