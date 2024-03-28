Tülay Hatimoğulları'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Hadi oradan'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Kürt kardeşlerimizin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz" sözlerine yanıt verdi.

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Tülay Hatimoğulları'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Hadi oradan'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün "Kürt kardeşlerimizin toparlanıp, iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

HATİMOĞULLARI'NDAN YANIT

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Silopi’de mitinginde seçmenlere seslendi. Hatimoğulları burada Erdoğan'a yanıt verdi.

''Kürdistan’ın dört bir yanında AKP’nin bu bitmeyen Bizans oyunları devam ediyor" diyen Hatimoğulları "AKP’nin hileyle, hurdayla seçim kazanma faaliyetleri devam ediyor ama bizler bu kez hırsızların hepsini suçüstü yakalayacağız. Şırnak merkez başta olmak üzere, Şırnak’ın birçok belediyesine bunların kayyIm seçmen gönderdiklerini biliyoruz, bu kayyım seçmenlerin çoğu asker ve polisten oluşuyor'' ifadelerini kullandı.

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