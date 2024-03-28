Tartışma yaratan polemik I İzmir’de “TKP’liyim, oyum AKP’ye” demişti: AKP Gençlik Kolları yöneticisi olduğu iddia edildi

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, AKP’nin İzmir BB Adayı Hamza Dağ lehine bir dezenformasyona imza attı. AKP’ye yakın diğer medya kuruluşları da haberi benzer şekilde servis etti.

Hamza Dağ’ın seçim çalışmaları sırasında çekilmiş bir videosunda “TKP’liyim, oyum AKP’ye” diyen gencin, AKP Gençlik Kolları yöneticisi Tuğrul Mustafa Turğut olduğu ortaya çıktı.

A Haber, haberi "Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Hamza Dağ'a ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi. Gencin bu sözleri üzerine ise, Dağ, 'CHP'li çok duydum, İYİ Partiden de duydum da TKP'den ilk kez duyuyorum' yorumunda bulundu" şeklinde servis etmişi.

Tuğrul Mustafa Turğut’un, 2018-2019 döneminde AKP İzmir Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı, 2019 yılından itibaren de AKP İzmir Gençlik Kolları’nın, Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı görevini yürüttüğü, AKP İzmir Gençlik Kolları resmi web sitesinde yer alıyor.

İZMİR VALİLİĞİNDEN MİLYONLUK İHALE ALMIŞTI

Birgün'den Mustafa Bildircin, İzmir Valiliği’nin oyun grubu ihalesinin, Tuğrul Mustafa Turğut’un şirketine verildiğini ortaya çıkaran bir haber kaleme almıştı.

Turğut ile İzmir Valiliği arasında imzalanan şirketin değeri ise 1,3 milyon TL.

"BEN DEĞİLİM" DEDİ

Mustafa Turğut ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Videodaki kişi olmamı çok isterdiniz dimi? Size bir şey itiraf edeyim. Videodaki kişi ben değilim. Yalanınıza da ortaya çıkardığımıza göre çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edelim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem