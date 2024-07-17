Tokat'ta Çok Konuşulacak Ayrımcılık İddiası: Kaymakam Muhtara Küstü, Alevi Köyüne Hizmet Götürmeyeceğini Söyledi

Tokat'ta Almus Kaymakamı'nın, Alevi yerleşimi Hubyar Köyü muhtarına teşekkür etmediği için küstüğü ve köye hizmet götürmeyeceğini söylediği iddia edildi.

Konuyu Meclis’e taşıyan DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat “Yıllardır yaşanan bu ayrımcılığa son olarak hiçte rastlanmayan bir tarzda yenisi eklenmiştir. Tokat Almus Kaymakamı Emre Çömen’in Hubyar Köyü Muhtarı Cemal Doğan’a kendisine teşekkür etmediği için küstüğü ve köye hizmet götürmeyeceği bölgede siyaset yapan kişiler, meclis üyeleri vb. kişilerden öğrenilmiştir. Ayrıca Kaymakam bu durumu açıkça yaptığı muhtarlar toplantısında da tüm bölge köy muhtarların huzurunda da söylemiştir. Bir kamu görevlisi olan Almus Kaymakamının Muhtara küserek/kızarak köye hizmet götürmek istememesini, bu Köyün Alevi köyü olması ile bir ilgisi olmadığını ne yazık ki söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

'AYRIMCILIĞI BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞTIR'

Ayrıca Tokat’ın Almus ilçesindeki Alevilerin yaşadığı Hubyar köyünün yolları yapılmazken, aynı konumda bulunan ve Sünni köyü olan Sarıören’in yollarının yapılması bu ayrımcılığı bir kez daha kanıtlamıştır diyen Fırat “Alevilerin yaşadığı köy yolları birçok Alevi köyü gibi asfalt yüzü görmemiş, bırakın asfaltı toprak yollar bile düzeltilmemekte, yıllardır yapılan çağrılar sonuçsuz kalmakta, özellikle yaz aylarında toz ve engebeler, kış aylarında çamur nedeniyle ulaşım işkenceye dönüşmektedir” şeklinde konuştu.

'İNCELEME BAŞLATILACAK MI?'

Fırat sözlerine şöyle devam etti:

"Hubyar Köyü her yıl onbinlerce Alevinin ziyaret ettiği Hubyar Sultan Ocağının Dergahına ev sahipliği yapan bir Alevi inanç merkezidir. Almus Kaymakamının Hubyar Köyüne yönelik bu kaprisli ve olumsuz kişisel inisiyatifini kabul etmek mümkün değildir. Bir an önce bu çağdışı bakışın terkedilmesi ve hiçbir köye ayrımcılık yapılmadan gereken yol, su, elektrik vb. hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması hem iktidarın hem de yerel yönetimlerin en birincil görevi olmalıdır."

Fırat'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için Meclis'e sunduğu soru önergesinde şu ifadeler kullanıldı:

1. Tokat Almus Kaymakamı Emre ÇÖMEN’in, Hubyar Köyü Muhtarı Cemal DOĞAN’a kendisine teşekkür etmediği için küstüğü ve köye hizmet götürmeyeceği iddiaları hakkında bir inceleme başlatılacak mıdır?

2. Tokat’ın Almus ilçesindeki Alevilerin yaşadığı Hubyar köyünün yolları yapılmazken aynı konumda bulunan ve Sünni köyü olan Sarıören’in yollarının yapılması bir ayrımcılık değil midir?

3. Tokat/Almus ilçesindeki Alevilerin yaşadığı Hubyar köy yolları ne zaman asfaltlanacaktır?

4. Aynı zamanda Alevi İnanç merkezinin Hubyar Köyüne Sivas- Doğanşar bağlantı yolunun Almus ilçe sınırları içerisinde kalan kısmı da topraktır. Bu yol ne zaman asfaltlanacaktır?

5. Alevi köylerine yönelik hizmet anlayışında bu ayrımcı politikalardan ne zaman vazgeçilecektir?

6. Alevilerin yaşadığı köy yolları neden asfaltlanmamaktadır? Bu Köy yollarının yapılmamasının bir sebebi var mıdır?

7. Daha önceleri de defalarca, Alevi Köy yollarının asfaltlanmadığına ilişkin verilen soru önergelerimize neden cevap verilmemektedir?