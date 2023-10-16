TKP'den Filistin'e destek için eylem çağrısı

Türkiye Komünist Partisi, dFilistin halkı için yarın İstanbul'da Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda buluşacak.

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TKP'den Filistin'e destek için eylem çağrısı

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları sürerken, Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail'in işgalciliğine karşı İstanbul'da Beyoğlu Şişhane Meydan'ında buluşma çağrısı yaptı.

"İŞGALCİLER KAYBEDECEK"

TKP tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgaline karşı yarın İstanbul'da saat 20.00'de Beyoğlu Şişhane Meydan'ında toplanılacağı belirtildi.

TKP'nin çağrısında "İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!" denildi.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP İsrail-Filistin gerginlik
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