Kendi adayları ile gireceklerini duyurmuşlardı: İYİ Parti'den yeni 'Yerel Seçim' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, CHP kongresinden çıkacak sonuçla yerel seçimde 81 ilde aday çıkarma kararları arasında bir ilişki olmadığını belirterek "Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur" dedi.

CHP kongresi ile ilgilenmediklerini ifade eden Kürşad Zorlu, 81 ilde aday çıkarma kararlarının net olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu’nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır."

"PEŞ PEŞE AÇIKLAYACAĞIZ"

Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı ittifak açıklamasının divan toplantısında gündeme gelip gelmediği sorusuna, “Böyle bir değerlendirmemiz olmadı. Böyle bir iletişim de yok. Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur. Çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde olabildiğince hızlı bir biçimde yürütüyoruz. Adaylarımızı önümüzdeki günlerde peş peşe açıklamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Zorlu, Meral Akşener’in perşembe günü Düzce Belediye Başkanı adayını açıklayacağını da söyledi.