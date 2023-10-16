CHP'de Kılıçdaroğlu polemiği: Öztrak'tan Özel'e yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin konuşmasına yanıt verdi.

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CHP'de Kılıçdaroğlu polemiği: Öztrak'tan Özel'e yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultay için "Ülkemizi ikinci yüzyılda yeniden lider ülke yapma, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme azmimizi taçlandıracak" diyen Öztrak, yerel seçimlere yönelik ise "CHP, önümüzdeki yerel seçimlerden, 2019’dakinden çok daha büyük bir zaferle çıkacaktır" iddiasında bulundu.

"EN İYİ SAYIN ÖZEL'İN BİLMESİ GEREKİR"

CHP Sözcüsü Öztrak, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerini eleştirmesine de yanıt verdi.

Öztrak, Özel'in "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" sözlerine şu cevabı verdi:

"Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partilerimiz tarafından anlaşılmıştır. Bunu en iyi bilmesi gereken sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerine, "Kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" diyerek yanıt vermişti.

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Özgür Özel Faik Öztrak
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