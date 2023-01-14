TİP'ten, HDP'den 20 vekil istediği iddialarına yanıt!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek ve Özgürlük İttifakı kapsamında HDP'den seçilmesi garantili yerlerden 20 milletvekili istediği iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, "İddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır" denildi.

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TİP'ten, HDP'den 20 vekil istediği iddialarına yanıt!

GERÇEK GÜNDEM

HDP’nin öncülüğünü yaptığı Emek ve Özgürlük İttifakı, seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda TİP'in, HDP'den, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan seçilmesi garantili yerlerden 20 milletvekili istediği iddia edildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

İddialar üzerine yazılama açıklama yayımlayan TİP, "İddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"İttifak bileşeni siyasi partiler ve mücadele kurumlarının seçimlere nasıl girileceğine dair tartışmalarını sürdürdüğü doğrudur. Fakat Türkiye İşçi Partisi’nin Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 20 milletvekili istediğine dair iddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır. Bu iddiayla kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmektedir.

İlgili haber yayımlanmadan önce TİP’in hiçbir yöneticisine başvurulmamış, haber bu iddialar doğrulanmadan yayımlanmıştır. Mesleğini doğrudan ve halktan yana yapan her gazetecinin el kitapçığı olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki 'Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarılarda bulunur' ilkesi bu haberle ihlal edilmiştir.

TİP, 3 yıldır kendi adı ve adaylarıyla seçime girme planını kamuoyu önünde defalarca dile getirmiştir. 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde TİP’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kaç milletvekili ile temsil edileceği sadece ve sadece yurttaşların takdirindedir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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